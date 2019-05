Impossible d'aller voter ce dimanche? Voici les cas dans lesquels vous pouvez donner procuration... et comment faire

Nous irons voter ce dimanche. Le vote est obligatoire, mais il vous est possible de donner "procuration" à l'un de vos proches, pour qu'il vote à votre place. Il faut avoir une "bonne raison", en fournir la preuve, et aussi remplir un formulaire.

Jonathan et Thimoté s'envolent demain matin pour la Côte d'Ivoire. Mais avant de partir en vacances, ils ont dû faire un petit détour par l'hôtel de ville, afin d'établir une procuration de vote. "Nous sommes tout simplement venus à la commune, et nous avons eu notre procuration. C'était très facile", explique Thimoté. Jonathan ajoute: "Il suffit de remplir un document, et amener la preuve comme quoi on ne pourra pas être là demain, qui est mon billet d'avion dans ce cas-ci".





Il ne faut pas toujours se déplacer pour les formalités

Maladie, obligation professionnelle, motif scolaire ou convictions religieuses: dans la plupart de ces cas, pas besoin de vous déplacer pour remplir les formalités, à quelques exceptions près. "Les personnes qui doivent se présenter à l'administration communale sont principalement les personnes qui vont être absentes du territoire belge pour d'autres raisons que des raisons professionnelles. Un voyage ou un décès à l'étranger par exemple. Dans une certaine mesure, on a également le forains, les bateliers et les marchands ambulants", explique Arnaud Bya, chef du service "Population et Etat civil de la ville de Namur".





Une seule procuration par électeur

Pour les autres, il suffit de télécharger la procuration sur le site fédéral consacré aux élections (via ce lien). "Bien le compléter et le signer. Fournir cette procuration à la personne de leur choix avec leur propre convocation électorale. La personne qu'ils auront désignée se rendra dans le bureau de vote de la personne qui leur a remis la procuration, avec leur propre convocation électorale et leur carte d'identité", explique encore Arnaud Bya.

Ce document peut encore être téléchargé dimanche matin. Mais dans tous les cas, vous devrez y joindre un certificat ou un justificatif. Sachez qu'un électeur ne peut détenir qu'une seule procuration.