Wallonie: appel à candidatures pour le futur Conseil de l'économie circulaire

(Belga) Le ministre wallon de l'Économie, Willy Borsus, a annoncé mardi le lancement d'un appel à candidatures en vue de la mise en place d'un Conseil de l'économie circulaire.

L'objectif principal de cet organe consultatif est d'apporter un regard externe sur la stratégie wallonne en la matière, lancée l'an dernier, au travers d'avis de "personnalités ancrées dans la réalité de terrain". Six à dix membres issus du monde entrepreneurial, académique et associatif, seront appelés à constituer ce Conseil. Deux types de profils d'experts seront retenus: des experts "généralistes" et des experts "thématiques". L'économie circulaire est le système économique et industriel visant à maintenir les produits, leurs composants et les matériaux en circulation le plus longtemps possible à l'intérieur du système, tout en veillant à garantir la qualité de leur (ré-)utilisation. "Elle apporte des réponses concrètes face aux défis actuels et représente plus de 14.000 emplois directs en Wallonie et 56.000 si on tient compte des emplois indirects", a souligné M. Borsus (MR) dans un communiqué. (Belga)