Wallonie et FWB collaborent pour améliorer les investissements dans le secteur sportif

(Belga) La Région wallonne et la Fédération-Wallonie Bruxelles ont signé jeudi un protocole de collaboration visant à augmenter les synergies entre les deux entités afin de planifier et prioriser les investissements dans les infrastructures sportives en Wallonie en fonction des besoins et des objectifs du monde sportif, ont annoncé dans un communiqué les ministres wallon Valérie De Bue (Infrastructures sportives) et francophone Rachid Madrane (Sports).

Grâce à ce protocole, des échanges d'informations sont rendus possibles. Ils devront permettre la mise en adéquation des besoins sportifs et des investissements régionaux. La Région wallonne recevra désormais de la Fédération Wallonie-Bruxelles et des fédérations sportives, toute une série d'informations sur les clubs, leurs localisations, leurs affiliés, leurs infrastructures ou encore leurs projets. "Subventionner à l'aveugle, sans critères objectifs, ne sert absolument pas le monde sportif ! Nous voulons mettre sur pied des politiques cohérentes, efficientes et efficaces", a souligné Mme De Bue. M. Madrane s'est pour sa part réjoui du renforcement des synergies entre la FWB et la Région. "Favoriser la bonne coordination va permettre de renforcer le développement d'une politique sportive qui répond aux attentes et aux besoins du terrain, ce qui est évidemment essentiel en termes de cohérence et d'efficacité", a-t-il commenté. (Belga)