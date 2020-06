Jusqu'à 400 euros de prime pour s'acheter un vélo électrique en Wallonie

Le ministre wallon en charge de la Mobilité et du Climat, Philippe Henry, va proposer dès la semaine prochaine au gouvernement wallon l'octroi d'une prime à l'achat d'un vélo électrique, annonce-t-il dans les colonnes des journaux Sudpresse.

Cette prime, dont le montant devrait varier entre 200 et 400 euros en fonction du modèle, concernera les personnes qui veulent se rendre au travail avec un vélo électrique ou pliable. La prime devrait être mise en œuvre pour l'été.

Le ministre wallon annonce également une prime pour les communes et les employeurs afin qu'ils puissent s'équiper de parkings pour vélos, de boxes sécurisées ou de points de recharge, ainsi qu'une prime pour effectuer les réparations de son vélo. M. Henry estime que la situation actuelle représente un "bon moment pour obtenir un changement d'habitudes et de mentalité en faveur de la marche et du vélo"