Week-end de Pâques rouge sur les routes partout en Europe

(Belga) Le week-end de Pâques s'annonce rouge sur les routes partout en Europe dans le sens des départs les 19 et 20 avril et dans le sens des retours le lundi de Pâques (22 avril), annonce lundi Touring dans un communiqué. Le début des vacances commencera par contre en douceur puisque les Belges sont pratiquement les seuls en congé en Europe.

Comme les citoyens des pays voisins seront en vacances plus tard, Touring prévoit des problèmes de circulation (orange) dans le sens des départs le vendredi 5 avril et le samedi 6 avril en Belgique et en Suisse, le vendredi 12 avril et le samedi 13 avril en Belgique, en Allemagne, en Autriche et en Suisse. Le dimanche reste le jour idéal pour prendre la route puisque le 7 et le 14 avril seront classés "vert". Le trafic sera beaucoup plus compliqué le week-end de Pâques. Pour les départs, la circulation sera très dense le vendredi à partir de la fin de la matinée et le samedi matin. Touring conseille dès lors aux automobilistes de partir le vendredi matin tôt ou plus tard le soir et le samedi à partir de midi. Le samedi 20 avril s'annonce très difficile en Île-de-France, de même qu'en direction du sud (rouge). Pour les retours, des files importantes sont à prévoir le lundi de Pâques en fin d'après-midi et en soirée. La journée est notamment classée rouge dans le nord-ouest de la France et en Île-de-France. (Belga)