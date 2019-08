Weyts: "Le choix de la coalition n'est pas encore définitif"

(Belga) La N-VA n'a pas encore décidé avec quels partenaires elle souhaite gouverner en Flandre, a indiqué lundi matin le ministre flamand de la Mobilité, Ben Weyts, à Radio 1. "Nous ne sommes pas encore en train de prendre une décision finale sur le choix de la coalition. Il y aura donc encore des contacts cette semaine."

Une décision était pressentie ce week-end après une accélération des discussions la semaine dernière. Le formateur flamand et président de la N-VA, Bart De Wever, s'était entretenu avec l'Open Vld, le CD&V, le sp.a et le Vlaams Belang, mais aucun choix n'a finalement été posé. "Nous pourrions avoir une percée cette semaine dans les négociations pour le gouvernement flamand", a déclaré lundi M. Weyts (N-VA). "Mais la discrétion est requise." D'après le ministre, son parti n'a pas encore pris de décision définitive et poursuivra donc les négociations cette semaine. (Belga)