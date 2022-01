Weyts n'alignera pas les congés scolaires des communes à facilités avec la FWB

(Belga) Le ministre flamand de l'Enseignement, Ben Weyts (N-VA) n'a pas l'intention d'aligner les congés scolaires dans les communes à facilités de Flandre avec le nouveau calendrier prévu par la Fédération Wallonie-Bruxelles à partir de septembre prochain.

En vertu de la réforme des rythmes scolaires décidée en FWB, la prochaine année scolaire débutera le 29 août 2022 pour s'achever le 7 juillet 2023 dans les écoles francophones. En compensation, les congés de Toussaint et Carnaval seront portés à deux semaines. En Flandre, pareille décision fait actuellement débat. Le ministre Weyts a demandé différents avis sur la question. Jeudi, une élue écologiste au Parlement flamand, Elisabeth Meuleman, a néanmoins suggéré à Ben Weyts d'appliquer à titre de projet-pilote le nouveau calendrier francophone dans les communes à facilités. L'idée ne l'a toutefois pas emballé. "Je respecte la décision prise du côté francophone. Mais, dans les communes à facilités, on suit le calendrier scolaire de la Communauté flamande. On ne va donc pas donner à ces écoles un statut encore plus à part. Nous n'en ferons pas une prolongation de la Communauté française en Flandre", a répliqué le ministre nationaliste. La suggestion écologiste a aussi mis le Vlaams Belang sur les nerfs, qualifiant celle-ci de "pur délire". "Cela reviendrait à un 'Anschluss' (l'annexion de l'Autriche par l'Allemagne nazie en 1938, ndlr). Vous réalisez ce que vous proposez là? Cela serait catastrophique pour la Flandre et c'est le rêve ultime des francophones", a lancé le député VB Jan Laeremans. Dans la majorité, Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) a toutefois estimé que la Flandre devait discuter "urgemment" de l'organisation des vacances scolaires. (Belga)