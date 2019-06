Willy Borsus confirme que le MR tend la main au PS et à Ecolo, mais n'est-ce pas un "mariage de raison" ?

Le ministre-président sortant du gouvernement wallon, Willy Borsus, était l'invité de Fabrice Grosfilley mardi matin sur BEL RTL. Il a évoqué l'état des négociations et n'a pas caché la volonté du MR, de plus en plus lisible: une alliance avec le PS et Ecolo au gouvernement wallon.

Willy Borsus a d'abord évoqué l'initiative en cours, celle d'un gouvernement minoritaire où seuls siégeraient les élus socialistes et écologiques (d'où les noms de "Coquelicot", "Portugaise"), qui compteraient sur des soutiens extérieurs, notamment des collectifs citoyens. "On n'a pas cette tradition politique en Wallonie, et il faut voir ce que ça peut donner quand il faudra définir des budgets, faire des choix, rendre compte au niveau du Parlement". Bref, c'est selon lui "une idée fraîche, nouvelle, mais je crois qu'on a besoin en Wallonie d'une majorité solide pour une Wallonie solide".

Une alliance du MR avec le PS et Ecolo pour gouverner est donc l'option privilégiée. "Très clairement. C'est l'alliance qui correspond le mieux aux résultats des élections".





Mais n'est-ce pas un mariage de raison, pas très lisible pour les citoyens, quand trois familles politiques idéologiquement assez antagonistes gouvernent ensemble ?

"Je vous confirme que nous sommes différents. La campagne a permis de mettre en exergue ces différences. Mais il faut tenter de rapprocher les points de vue. Construire un projet fort en ne niant pas les différences, mais en tentant de rapprocher les convergences, notamment au niveau écologique, de l'emploi, etc".





Grosses concessions en vue, donc ?

"Qui dit négociation, et j'en ai suivies quelques-unes, ne dit pas perte de l'identité ou de l'authenticité. Mais se rassembler autour de piliers dont notre Région a besoin".

Quant à la date du 21 juillet pour aboutir à des formations de gouvernement, "elle est symbolique mais difficile à tenir quand on parle de négociations".