WRC - Thierry Neuville (Hyundai) revenu dans le sillage d'Ogier au Rallye de Sardaigne

Thierry Neuville (Hyundai) est revenu à moins de 4 secondes (3.9) du Français Sébastien Ogier (Ford Fiesta) en tête du Rallye de Sardaigne, 7e épreuve du championnat du monde WRC, à l'issue de la 2e journée samedi à Alghero.

Le suspens reste entier pour la dernière journée dimanche qui compte quatre spéciales à son menu. Thierry Neuville, leader au championnat du monde, a grignoté son retard au fil de la journée qu'il avait abordée avec 18.9 de retard sur son rival. "Nous avons été prudents dans certaines sections difficiles mais, à part ça, on donne le maximum", a twitté Thierry Neuville à l'issue de la dernière spéciale de la journée (ES16). Le pilote belge n'a pourtant pas été épargné par quelques soucis avec une crevaison dans l'ES 14 et une gêne au niveau de la stabilité de sa voiture dans l'ES 15. "Une bonne spéciale pour nous mais quelques petits problèmes de stabilité à l'arrière. je ne pense pas que cela a été très pénalisant. On doit continuer à se battre." Le Finlandais Jari-Matti Latvala (Toyota Yaris) pointait en 3e position à 48.9 au général. Son compatriote Esapekka Lappi (Toyota Yaris) était 4e à 54.2. En proie à de gros problèmes vendredi, l'Estonien Ott Tänak (Toyota Yaris), le Finlandais Teemu Suninen (Ford Fiesta) et le Norvégien Andreas Mikkelsen (Hyundai i20 Coupe) sont repartis samedi naviguent à bonnes longueurs au classement. Sur le podium en Sardaigne depuis 2013, Neuville cherchera à gagner une deuxième fois ce rendez-vous après son succès de 2016. "Bien sûr que nous voulons aller chercher Ogier, mais je ne veux pas commettre d'erreurs avec le risque de tour perdre", avait déjà prévenu Thierry Neuville samedi midi. Sébastien Ogier voudrait lui égaler le record de quatre succès de son compatriote Sébastien Loeb et du même recoller à Neuville au Mondial. Il reste encore 42,02 km de spéciales avec une traditionnelle Powerstage pour clôturer. Le vainqueur devrait être connu sur le coup de 13h30. Au classement des pilotes, Thierry Neuville possède 19 points d'avance sur Sébastien Ogier.