WTA - Miami - Ysaline Bonaventure bat en moins d'une heure Mariana Duque-Marino

(Belga) Ysaline Bonaventure (WTA 137) a effacé avec succès son premier obstacle en qualifications du tournoi de tennis WTA de tennis de Miami. Sur les courts en dur de Key Biscayne, la Liégeoise de 23 ans a battu lundi la N.1 colombienne Mariana Duque-Marino (WTA 118/N.20) qu'elle n'avait jamais rencontrée.

Ysaline Bonaventure a battu en deux sets et moins d'une heure (56 minutes) Mariana Duque-Marino (6-3; 6-2). Au 2e et dernier tour des qualifications de ce tournoi doté de 8.648.508 dollars, la N.5 belge rencontrera l'Américaine Sofia Kenin (WTA 94/N.12) qui a pris le meilleur sur sa compatriote Ann Li (WTA 471) 6-2 et 7-5. Plus tôt dans la journée, Yanina Wickmayer, 109e mondiale, a franchi avec succès le premier tour. Elle a battu l'Australienne Olivia Rogowska (WTA 145) 6-4, 6-7 (3/7), 6-4 après 2h20 de jeu. Elle jouera sa place dans le tableau final face à la Roumaine Monica Niculescu, 70e mondiale et tête de série N.1. Il s'agira d'un 6e affrontement entre les deux joueuses. La Belge mène 3 victoires à 2. Leur dernier match remonte à 2015. Trois Belges sont déjà assurées de disputer l'épreuve: la Louvaniste Elise Mertens (WTA 21), la Grimbergenoise Alison Van Uytvanck (WTA 51) et la Campinoise Kirsten Flipkens (WTA 71). (Belga)