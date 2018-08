WTA New Haven - Flipkens et Van Uytvanck éliminées d'emblée en double

(Belga) Kirsten Flipkens et Alison Van Uytvanck ont été éliminées dès le premier tour du double au tournoi de tennis de New Haven, lundi, aux Etats-Unis. Le duo belge a été battu par les sœurs tchèques Karolina et Kristyna Pliskova en trois sets, 6-7 (4/7), 6-4, 10/6.

Les deux joueuses belges n'ont pas réussi à se qualifier pour le tableau final du simple de ce tournoi sur dur doté de 799.000 dollars. Van Uytvanck (WTA 38) a été éliminée au premier tour des qualifications. Flipkens (WTA 48) a été sortie un tour plus loin. (Belga)