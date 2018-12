Zakia Khattabi se dit prête à être ministre-présidente bruxelloise

La co-présidente d'Ecolo Zakia Khattabi annonce qu'elle tirera la liste aux prochaines élections fédérales en mai 2019. Samedi dans une interview au Soir, elle se dit aussi prête à être ministre-présidente bruxelloise si son parti devait l'emporter.

Après le succès enregistré au dernier scrutin communal en région bruxelloise (trois maiorats, 14 échevins), les verts ambitionnent d'entrer dans la majorité à la Région "pour changer le logiciel" et avec une majorité "la plus écologique possible", dit Zakia Khattabi qui veut peser sur les politiques urbaines. "J'ai envie de contribuer à écrire un nouveau projet fondateur pour cette Région", avoue la coprésidente.

Elle prendra pourtant finalement la tête de liste aux fédérales, Benoît Hellings qui était pressenti, étant devenu échevin à la ville de Bruxelles. Mais Zakia Khattabi assure cependant qu'elle mènera "de toute façon les négociations, pour Ecolo, à la Région". Et si les verts étaient dans la situation de revendiquer le poste de ministre-président, elle promet qu'elle prendra ses responsabilités.