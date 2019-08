Zakia Khattabi supprime son compte Twitter: la co-présidente d'Ecolo s'explique

La co-présidente d'Ecolo Zakia Khattabi n'est plus présente sur Twitter. Après avoir annoncé dimanche qu'elle prenait du recul des réseaux sociaux pour ses vacances, elle a désormais tout à fait désactivé son compte.



"J'ai quitté ce réseau définitivement", a-t-elle confirmé jeudi à l'hebdoladaire 'Le Vif/L'Express'. "Ces trois dernières semaines ont été hallucinantes. On m'a reproché des positions que je n'ai jamais tenues. J'ai eu beau demander que l'on me cite les sources, inexistantes, en vain: cela a provoqué des buzz que je ne comprenais pas. Je recevais par moments des centaines de notifications par minute", a-t-elle précisé à ce média.