Zuhal Demir renonce à se rendre à la COP27 en Egypte

(Belga) La ministre flamande de l'Environnement, Zuhal Demir, ne participera pas physiquement à la 27e conférence mondiale de l'ONU sur le climat prévue du 6 au 18 novembre à Charm-el-Cheikh (Egypte), a-t-elle annoncé vendredi, en invoquant la situation des droits de l'homme dans ce pays.

Selon un tour de rôle convenu entre les ministres belges (fédéraux et régionaux), c'était à Mme Demir (N-VA) de représenter la Belgique à cette COP27. Elle a expliqué dans un communiqué s'inquiéter de la manière dont le pays hôte de cette conférence traite les droits de l'homme. "En Égypte, les scientifiques du climat sont réduits au silence, tandis que l'on déroule le tapis rouge pour les responsables politiques et les entreprises", a-t-elle affirmé. "C'est très amer. Mais les efforts pour lutter contre le changement climatique et y préparer notre environnement ne sont en aucun cas contestés", a ajouté la ministre. L'organisation de défense des droits humains Amnesty International a accusé le mois dernier l'Égypte "d'étouffer les libertés de la population et de commettre des crimes au regard du droit international". Le cas échéant, Mme Demir consultera les autres membres de la délégation belge à Charm-el-Cheikh par voie numérique, a-t-elle assuré. (Belga)