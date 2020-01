Près de 28.000 demandeurs d'asile en 2019

(Belga) En 2019, on a recensé près de 28.000 demandeurs d'asile soit une hausse de 19% sur base annuelle, indique samedi les journaux de SudPresse.

Dans les top 3 des demandeurs d'asile, on retrouvait l'an dernier des Afghans, des Syriens et des Palestiniens. En 2018, il y avait eu 23.443 demandeurs d'asile, 19.688 en 2017 et 18.710 en 2016, après les quasi 45.000 dossiers qui avaient fait de 2015 une année historique. L'an dernier, 40% des demandes d'asile ont été jugées recevables. (Belga)