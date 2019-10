Présidence du CD&V: le parti valide les 7 candidatures

(Belga) La direction politique du CD&V a validé lundi les 7 candidatures pour l'élection de la présidence du parti.

Les sept noms ont été jugés recevables. Vincent Van Peteghem, Katrien Partyka, Raf Terwingen, Sammy Mahdi, Walter De Donder, Joachim Coens et Christophe Vermeulen sont donc officiellement dans la course à la présidence. De lundi prochain (28 octobre) au dimanche 17 novembre, les membres du CD&V peuvent choisir leur favori, par courrier ou en ligne. Si aucun des candidats n'obtient une majorité du premier coup, un second tour de votes aura lieu, opposant les deux premiers en termes de voix récoltées. Le nom du nouveau président du CD&V sera connu au plus tard le 6 décembre.