Prévisions météo ou comment assortir son parapluie à ses lunettes de soleil

Le ciel sera changeant ce mardi avec des averses, éventuellement ponctuées de quelques coups de tonnerre, selon les dernières prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Les maxima seront compris entre 20 à 24 degrés.



Éclaircies et nuages, plus nombreux au fil des heures, rythmeront la journée de ce mardi. Quelques averses seront alors possibles, éventuellement accompagnées d'un coup de tonnerre par endroits. Les maxima se situeront entre 20 degrés en Hautes¬-Fagnes et 24 degrés en Campine. Le vent deviendra modéré de secteur ouest à sud¬-ouest.

Dans la soirée de mardi, on s'attend encore à l'une ou l'autre averse, essentiellement sur la moitié est du pays. Dans la nuit, le temps deviendra sec partout avec de larges éclaircies, avant l'arrivée de voiles d'altitude par l'ouest en fin de nuit. Les minima varieront entre 10 degrés dans certaines vallées de l'Ardenne à 15 ou localement 16 degrés en plaine.

Mercredi, le temps sera d'abord assez beau avec quelques nuages d'altitude. Le ciel deviendra ensuite progressivement plus nuageux mais le temps restera encore sec. Puis des pluies se propageront sur le pays à partir de l'ouest le soir et la nuit. Les maxima se situeront entre 22 et 27 degrés.

Jeudi, il fera temporairement plus chaud avec des maxima de 26 à 31 degrés. Le ciel sera partiellement nuageux et le temps généralement sec. Un peu de pluie ou une petite averse n'est cependant pas exclue. Le vent sera généralement modéré de sud. Un temps variable accompagnera ensuite la fin de la semaine.

Vendredi, une zone de pluie (probablement active) transitera notre pays depuis le sud-ouest. A l'avant de la zone de pluie, l'atmosphère sera encore assez chaude et les températures pourront atteindre 23 à 28 degrés. Le vent s'orientera au sud-ouest en devenant généralement modéré.

Samedi, la nébulosité sera variable et il fera un peu plus frais. Quelques averses pourront encore se produire par endroits. Les maxima varieront entre 20 et 25 degrés.

Dimanche, les températures varieront entre 18 et 23 degrés. La nébulosité restera variable avec encore possibilité de quelques averses.

Lundi, des nuages alterneront avec des éclaircies. Il fera généralement sec. Les maxima se situeront entre 17 et 22 degrés.