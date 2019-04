Prévisions météo: le BASCULEMENT va commencer

Des périodes ensoleillées sont prévues mercredi avec encore jusqu'à 23 degrés dans le nord­ est avant l'arrivée d'averses potentiellement orageuses depuis la France, prévoit l'Institut royal météorologique (IRM).



De belles périodes de soleil sont attendues mercredi malgré quelques averses dans l'est. Ensuite, de plus en plus de champs nuageux dériveront à partir de la France et finiront par conduire à des averses potentiellement orageuses, surtout dans l'est du pays. Avant l'arrivée de la zone d'averses, il fera encore temporairement chaud avec des maxima de 18 degrés en Ardenne jusqu'à 23 degrés dans le nord­ est du pays. Le vent sera modéré à assez fort de secteur sud et les rafales pourront atteindre 70 km/ h voire plus sous les averses les plus intenses.

Ce soir, la nébulosité sera variable avec encore un risque d'averses (orageuses), principalement dans la moitié est du pays. Cette nuit, nous retrouverons un temps sec avec des éclaircies. En fin de nuit, les nuages deviendront à nouveau plus nombreux depuis la frontière française. Les minima seront compris entre 6 degrés en Hautes-Fagnes et 11 degrés en plaine, sous un vent modéré de sud-sud-est.

Demain jeudi, les éclaircies laisseront place à un ciel très nuageux avec de la pluie ou des averses, éventuellement ponctuées d'un coup de tonnerre dans l'ouest. Les maxima seront compris entre 12 degrés sur les hauteurs de l'Ardenne et 18 degrés en Campine. Le vent sera modéré à parfois assez fort de secteur sud.

Vendredi, le temps sera variable avec des éclaircies et de nouvelles averses. Les maxima varieront de 11 degrés en Ardenne à 15 ou 16 degrés en plaine, sous un vent généralement modéré de secteur sud à sud-ouest.

Samedi, une nouvelle perturbation traversera notre pays. La nébulosité sera abondante avec de la pluie, des averses et pas mal de vent. Les maxima n’excéderont pas 12 ou 13 degrés dans le centre du pays.

Dimanche, nous prévoyons des averses et une nébulosité abondante. Les maxima, plus frais, seront de l'ordre de 11 degrés dans le centre, sous un vent encore assez soutenu d'ouest.

Lundi, de la pluie ou des averses resteront au programme avec des maxima de 12 ou 13 degrés.

Mardi, il faudra encore composer avec des précipitations, mais les températures pourraient repartir légèrement à la hausse avec des maxima de 14 degrés dans le centre.