Primera Division - Une défaite amère pour le Barça à l'Athletic Bilbao (1-0) en ouverture du championnat

Barcelone s'est incliné 1 à 0 (mi-temps: 0-0) à l'Athletic Bilbao en ouverture du championnat d'Espagne de football vendredi.

Les champions en titre ont concédé un but à la 89e minute signé Aduriz d'une belle reprise en ciseau. Lionel Messi n'était pas dans le noyau et le Barça a perdu Luis Suarez, blessé, dès la première mi-temps. Philippe Coutinho, que l'on annonce tout proche du Bayern, n'était pas de la partie non plus du côté du Barça. Au stade San Mamés, les Catalans ont trouvé les montants par Suarez (32e), sorti quelques instants plus tard, puis par Rafinha (44e). Et alors que le Français Antoine Griezmann s'est montré décevant pour ses débuts en match officiel avec le Barça, Aduriz, 38 ans, a marqué d'un ciseau acrobatique peu après son entrée en jeu (89e), quelque jours seulement après avoir annoncé qu'il prendrait retraite en fin de saison.