Procès des attentats du 22 mars: les "boxes de la honte", un terme "déplacé et inadéquat", selon une avocate des victimes

L'audience préliminaire du procès des attentats de Bruxelles servira à soulever d'éventuelles irrégularités. L'un des éléments qui posera question est celui des boxes en verre. Les avocats estiment en effet que ces cages de verre individuelles sont contraires aux droits de la défense. Les accusés, s'y tiendront, entourés d'une paroi en verre blindé, perforée à l'avant pour permettre les échanges de documents avec les avocats. La loi prévoit que "l'accusé comparaît libre et seulement accompagné de gardes pour l'empêcher de s'évader".

Ces cages ont rapidement été nommées "Les boxes de la honte" par les avocats de la défense. Olivia Venet, avocate pour l'association des victimes, Life 4 Brussels, a réagi au micro de Fabrice Grosfilley, sur Bel RTL. Elle estime que le terme est "déplacé et pas tout a fait adéquat dans le cadre dans lequel on se trouve".

L'avocate appelle à "rester serein et respectueux de toutes les parties". Les avocats de Life 4 Brussels n'interviendront pas dans ce débat : "On se ferra entendre, mais pas sur la question de savoir comment doivent être organisés les boxes", a déclaré Olivia Venet.

"Franchement, c'est pas vraiment notre problème. Ce que nous on veut, c'est qu'un procès puisse se tenir de façon sereine et respectueuse des droits de tout le monde. Les victimes ont aussi intérêt que l'on respecte les droits des accusés et les droits de la défense, parce que ça permet d'avoir un procès digne de ce nom", a ajouté l'avocate.