Les victimes des attentats de Bruxelles attendent des explications: "Le procès est un moment extrêmement important pour elles"

Plusieurs années après les attentats du 22 mars, une audience préliminaire se tiendra ce lundi. Le procès ne commencera réellement qu'en octobre, mais l'audience permettra d'organiser le procès et à fixer l'agenda. Ce procès, qui durera plusieurs mois, est "extrêmement important pour les victimes" a souligné Oliva Venet, avocate pour l'association des victimes des attentats, Life 4 Brussels, au micro de Fabrice Grosfilley sur Bel RTL.

Près de 270 victimes vont être défendues par le collectif. Pour elles, l'objectif est d'avoir des explications : "Des réponses, c'est vraiment ça la préoccupation des victimes à ce stade. Vont-elles pouvoir comprendre ? On ne comprendra jamais, mais au moins avoir des informations sur comment on en est arrivé à de tels actes, à une telle violence et une telle souffrance" a-t-elle rapporté.

Parmi les victimes, les ressentis sont différents : "Il y a des gens qui veulent venir, qui viendront à toutes les audiences, pour qui c'est très important. Pour d'autres, c'est un peu effrayant et angoissant". Ce sont des personnes blessées pendant les attentats, mais aussi des proches des personnes disparues, mais aussi des témoins.

De nombreuses personnes auront l'occasion de s'exprimer au cours de ce procès, "afin de mieux comprendre comment les choses se sont passées" explique Olivia Venet. L'association Life 4 Brussels n'a demandé que des témoignages de victimes, en plus de ceux prévus par les autres parties.