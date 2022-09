Procès des attentats de Bruxelles: Ibrahim Farisi doit être libéré, comme son frère Smail Farisi

La chambre des mises en accusation de Bruxelles a ordonné, jeudi, la remise en liberté d'Ibrahim Farisi, accusé dans le procès des attentats à Bruxelles, qui débute dans quelques semaines. La chambre des mises en accusation avait, mercredi, pris la même décision concernant le frère de celui-ci, Smail Farisi, lui aussi accusé dans le dossier des attentats.

Le parquet fédéral avait décidé, la semaine passée, de faire exécuter les ordonnances de prise de corps pour Smail et Ibrahim Farisi, soit une mesure privative de liberté équivalente au mandat d'arrêt. Sa décision était justifiée par le fait qu'il était à craindre que les deux hommes, en liberté provisoire, tentent de s'enfuir pour échapper à leur procès. Smail Farisi a ainsi été arrêté le 7 septembre et Ibrahim s'est rendu de lui-même aux autorités le lendemain, 8 septembre. Dès le 12 septembre, leurs avocats ont déposé des requêtes de remise en liberté devant la chambre des mises en accusation de Bruxelles. Celle-ci a suivi leur argumentation. Elle a ordonné mercredi la remise en liberté de Samil Farisi et jeudi celle d'Ibrahim Farisi.

Les deux frères comparaîtront donc libres au procès des attentats du 22 mars 2016 à Bruxelles, qui débute le 10 octobre avec la sélection des jurés. Les débats commenceront ensuite le 13 octobre pour une durée de six à neuf mois, à raison de quatre journées d'audience par semaine. Les sept autres accusés comparaîtront, eux, détenus.