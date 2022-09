Procès des attentats de Bruxelles: la décision concernant les boxes vitrés des prévenus attendue ce vendredi

Après avoir entendu lundi les arguments des uns et des autres concernant les boxes vitrés initialement prévus pour la comparution des accusés au procès des attentats de Bruxelles, la présidente de la cour d'assises, Laurence Massart, rendra son arrêt sur la question ce vendredi à 14h00. Elle doit aussi se prononcer sur une potentielle irrecevabilité des poursuites à l'encontre de Ali El Haddad Asufi, pour qui le conseil, Me Jonathan De Taye, plaide le "non bis in idem", soit le fait de ne pas pouvoir être poursuivi pénalement pour de mêmes faits.

C'est la question des boxes vitrés qui a animé les débats en début de semaine, lors de l'audience préliminaire du procès. La défense, unanime, a demandé à la présidente de "démonter", "raser" ou encore "détruire" ce que tous les conseils perçoivent comme des "cages". Estimant à la fois qu'elles contrevenaient à la présomption d'innocence mais aussi qu'elles empêchaient une communication directe avec leurs clients, les avocats de la défense ont prévenu qu'il existait des risques que le procès ne puisse aller à son terme dans de telles conditions, les accusés n'étant pas disposés à comparaître dans ces boxes.

Les avocats des parties civiles étaient plus partagés, avançant tout de même la nécessité de trouver "un difficile équilibre" entre les droits de la défense et les mesures de sécurité. Le parquet, représenté par les procureurs Michel et Somers, a défendu quant à lui ce qu'il considère comme "la moins mauvaise des solutions".

Par ailleurs, les conseils des frères Farisi, accusés dans le cadre du procès, ont demandé leur libération lundi. La présidente a renvoyé la question à la chambre des mises en accusation, celle-ci a ordonné mercredi soir la libération de Smail Farisi. Elle s'est prononcée dans le même sens jeudi après-midi pour son frère, Ibrahim.

Jeudi prochain en matinée, la présidente de la cour rendra son arrêt sur la liste des témoins devant être entendus dans le cadre du procès. Une partie civile a notamment demandé à ce que plusieurs personnalités politiques soient entendues, dont Didier Reynders en sa qualité de ministre des Affaires étrangères à l'époque de la libération d'Oussama Atar, et Zoé Genot, pour déterminer son rôle dans sa libération. Oussama Atar est considéré comme le cerveau des attentats de Bruxelles et est jugé par défaut car présumé mort.

Le procès rentrera dans le vif du sujet le 13 octobre, après la constitution d'un large jury (12 jurés effectifs et 24 jurés suppléants) trois jours plus tôt.