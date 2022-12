Vous POUVEZ assister au procès des attentats de Bruxelles: voici les conditions (vidéo)

Il est possible d'assister aux audiences lors d'un procès, et celui des attentats de Bruxelles ne déroge pas à la règle. Il y a cependant des règles à respecter.

Une cour d’assises, c’est une audience publique. Dans les palais de justice, on évite même de fermer les portes de la salle où se tient le procès afin de montrer que chacun peut y entrer.

Ce procès-ci ne fait pas exception à la règle. Bien sûr, il y a de mesures de sécurité, des contrôles d’identité, des portiques à passer mais le public peut assister aux audiences.

Une vingtaine de places sont prévues dans la salle principale. Une deuxième salle est réservée au public, qui suivra les débats par écran interposé. Le procès se tient du lundi au jeudi, de 9h à 18h, en principe.

Si la curiosité vous pousse jusqu’au Justitia, sachez tout de même qu’il vous sera interdit d’entrer avec des boissons et de la nourriture et qu’il faut retirer de ses poches tout objet qui pourrait ressembler à une arme. Pas de canif, pas de ciseaux, pas de gourde non plus, un peu comme dans un aéroport.