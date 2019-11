Qualifications Euro 2020 - Déjà qualifiée, l'Angleterre termine par une victoire au Kosovo

(Belga) Déjà qualifiée et assurée de terminer en tête du groupe A à l'entame de la huitième et dernière journée des qualifications pour l'Euro 2020 de football, l'Angleterre (21 points) s'est tout de même imposée dimanche sur la pelouse du Kosovo (0-4). Harry Winks (32e), Harry Kane (79e), Marcus Rashford (8e3) et Mason Mount (90e+1) se sont chargés d'alimenter le marquoir. L'équipe locale alignait pour sa part le défenseur du Standard de Liège Mergim Vojvoda. Le Kosovo (11 points), troisième du groupe A, disputera les barrages en tant que vainqueur du groupe D3 de la Ligue des Nations.

Dans le même temps, la République tchèque (15 points), également qualifiée en tant que deuxième, s'est inclinée sur la pelouse de la Bulgarie, offrant aux Bulgares leur première victoire des qualifications. Vasil Bozhikov (56e) a inscrit l'unique but de la partie. Les Bulgares, quatrièmes avec 6 unités, disputeront les barrages afin d'obtenir leur ticket pour l'Euro 2020. Le Monténégro, cinquième et bon dernier du groupe A avec 3 points, est éliminé. (Belga)