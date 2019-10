Qualifications Euro 2020 - La Russie décroche sa qualification à Chypre, les Pays-Bas s'imposent au Belarus

(Belga) La Russie a décroché son ticket pour l'Euro 2020 en s'imposant 0-5 à Chypre, dimanche, dans le groupe I des qualifications, celui de la Belgique. Dans le groupe C, les Pays-Bas ont réalisé une bonne opération au Belarus (victoire 1-2).

La Russie n'avait besoin que d'un point pour valider sa qualification. Les Russes ont assuré l'essentiel en première période par Cheryshev (9e) et Ozdoev (23e). Le rouge reçu par le joueur du Standard Laifis (28e) a rendu impossible la mission des Chypriotes. Dzyuba (79e), Golovin (89e) et une nouvelle fois Cheryshev (90e+2) ont alourdi la marque en fin de match. La 'Sbornaia' rejoint ainsi la Belgique et l'Italie, les deux premières nations à s'être qualifiées pour l'Euro 2020. La Russie est l'un des douze pays organisateurs de la phase finale. Les Russes tenteront à présent de ravir à la Belgique, victorieuse 0-2 au Kazakhstan dans l'après-midi, la première place du groupe I. En effet, les Diables Rouges comptent 24 points, la Russie 21. Les deux équipes s'affronteront le 16 novembre à Saint-Pétersbourg. Dans ce groupe, l'Ecosse s'est largement imposée (6-0) face à Saint-Marin. McGinn (12e, 27e et 45e+1), Shankland (65e), Findlay (67e) et Armstrong (87e) ont inscrit les but écossais. Chypre est troisième avec 10 points, devant l'Ecosse (9), le Kazakhstan (7) et Saint-Marin (0). Les Pays-Bas sont repartis de leur déplacement au Belarus avec une victoire 1-2. Wijnaldum (32e et 41e) a réalisé un doublé en première période. Dragun a réduit l'écart (54e). Les 'Oranje' prennent provisoirement seuls la tête du groupe avec 15 points (6 matchs). L'Allemagne (5 matchs) et l'Irlande du Nord (6 matchs) suivent avec 12. La 'Mannschaft' se déplace en Estonie (1 point) en soirée. Le Belarus (4 points) est quatrième. Après deux défaites, la Hongrie s'est relancée dans le groupe E en battant 1-0 l'Azerbaïdjan. Tout est encore possible dans ce groupe, où la Croatie est en tête (13 points/6 matchs) mais est attendue par un difficile déplacement au Pays de Galles (7 points), qui n'a disputé que 5 matchs. La Hongrie est deuxième (12 points/7 matchs). La Slovaquie (10 points/6 matchs) est bien en course pour la qualification. L'Azerbaïdjan (1) est éliminée. (Belga)