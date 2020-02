Quelles sont les mesures prises par les écoles contre le coronavirus?

Le message des spécialistes et des autorités à propos du coronavirus est rassurant. Mais tout ce que l'on voit autour de nous est de nature à inquiéter. RTL vous accompagne et vous informe précisément sur ce sujet. Les écoles ont reçu une circulaire de la part de la Ministre de l'Enseignement rappelant toutes les règles élémentaires d'hygiène à appliquer après ces congés de carnaval. Rien de plus pour l'instant. Mais il faut appliquer ces mesures. Exemple dans cette école du Roeulx. Dans cette garderie, le directeur en profite pour afficher les consignes.

Mercredi dernier, le directeur d'une école du Roeulx a reçu la circulaire de la Ministre de l’Enseignement, Caroline Désir. Il a donc décidé de prévenir son personnel, les parents ainsi que les élèves pour les rassurer et surtout pour rappeler les règles d’hygiène !

Cécilia gère la garderie extrascolaire de l'école. Certains élèves présents ont eu échos du virus comme il le démontre lorsque la jeune femme leur demande en classe. De façon ludique, l'accueillante a décidé de rappeler aux enfants les bons gestes à appliquer incluant le lavage des mains: en premier, il faut frotter les paumes des mains vigoureusement pour ensuite, nettoyer le dessus d'un geste énergique.

Cécilia remémore que le monde de l'enseignement doit s'adapter à différentes situations, le Coronavirus n'étant qu'un virus de plus "Ils peuvent avoir une gastro ou la varicelle, c'est à nous de faire attention et de prévenir les enfants et d'expliquer un peu les choses pour qu'ils comprennent plus facilement", explique-t-elle.

Pour le directeur de l'établissement, Frederic Paternore, l'école est "un lieu assez sensible car elle compte pas moins de 450 élèves donc il faut respecter des règles d'hygiène. Même si on les respecte tous les jours, cela n'empêche qu'il faut quand même mettre le doigt dessus et les rappeler quotidiennement", soutient-il.

Les enfants semblent tous bien connaitre le coronavirus. Certains évoquent d’ailleurs quelques craintes: "C'est une maladie contagieuse" ou encore, "J'ai peur et ma maman aussi car elle n'ose pas allé au restaurant chinois car elle a peur d'attraper la maladie", témoignent quelques enfants.

Du côté des parents, les avis face au virus sont mitigés mais tous sont rassurés que l'école soit très attentive à cette problématique. Certains n'ont absolument pas peur car ils suivent toutes les règles mais pour d'autres, ils s'inquiètent du peu de rigueur des personnes qui reviennent de vacances: "J'espère qu'ils vont faire quand même faire attention à tout ça, certains ne se lavent pas les mains par exemple. Certaines personnes vont revenir de vacances, j'espère qu'ils ne vont pas ramener les microbes ici". Pour une maman, c'est un devoir de l'école de prévenir les élèves de ce genre de virus: "Je pense que ça fait parti de l'éducation des enfants de connaître ce qu'il se passe dans le monde et effectivement, les éduquer par rapport aux règles d'hygiène en vigueur. Cela peut permettre de marquer le coup et de les agiter dans ces périodes médiatiques par rapport à ce nouveau virus".

Comme indiqué dans la circulaire, il est demandé aux enfants ou membre du personnel qui tomberait malade dans les 14 jours suivant un retour de voyage ou une exposition au virus, de rester confiné chez eux et d’appeler le médecin.