Record d'affluence à Zaventem: 5 conseils pour gagner du temps

Cette semaine fait la jonction entre entre juillet et août. Synonyme de départs en vacances en masse... et de premiers retours. Ce lundi, 96.000 personnes passeront par Bruxelles National. C'est le jour le plus chargé de l'année. Quelques conseils pour arriver plus vite en vacances... en gagnant du temps à l'aéroport.

Pour beaucoup, ce lundi est une journée de départ en vacances. A l'aéroport de Bruxelles, on s'attend d'ailleurs à vivre la journée la plus chargée de l'année. 735 avions vont décoller et atterrir à Zaventem. Avec 96.000 personnes qui transitent par les couloirs. Dont plus de la moitié, 50.000 voyageurs, rien que dans le hall des départs. Avec deux pics d'affluence, le matin entre 8h et 10h, et l'après-midi, entre 16h et 18h.

C'est non seulement la journée la plus fréquentée de l'année. C'est aussi le record d'affluence depuis l'ouverture de Zaventem, au début des années 1920. Résultat, les équipes ont été renforcées pour faire face à l'afflux de passagers... et de valises.

L'aéroport donne quelques conseils pour vous aider à gagner du temps!

QUELQUES HEURES AVANT LE DEPART

Vérifiez que vous n'emmenez aucun objet interdit dans votre bagage à main. Si vous avez absolument besoin de cet objet, mettez-les dans le bagage en soute (si vous en avez un).

Ça permet de gagner du temps aux contrôles de sécurité. Et d’éviter les mauvaises surprises : ce moment où on un agent vous demande poliment mais fermement de laisser l’objet sur place. Adieu le pot de piment d'Espelette en verre que vous aviez ramené en souvenir des fêtes de Bayonne.

Pour rappel: les médicaments sont autorisés mais uniquement ceux que vous devez prendre pendant le vol. Votre médecin doit vous fournir un justificatif à présenter lors du contrôle

Enregistrez-vous en ligne, dans les heures qui précèdent le départ. Vous pouvez imprimer les billets chez vous ou bien les télécharger dans votre smartphone. Une fois à l'aéroport, rendez-vous directement à la sécurité, sans passer par le comptoir d'enregistrement.

EN ROUTE VERS L'AEROPORT

Si vous vous rendez à l'aéroport en voiture, vous pouvez réserver votre place de parking à l'avance, en ligne.

Si on vous dépose à l'aéroport, prévoyez un peu de temps supplémentaire : depuis les attentats du 22-mars, la dépose-minute devant le hall des départs est fermée. Une zone de drop-off a été mise en place mais elle est plus en retrait. Vous allez devoir marcher quelques minutes en plus.

Prévoyez du temps pour les contrôles supplémentaires : désormais, vous devez aussi passer un contrôle de sécurité avant d'entrer dans le terminal des départs. Un contrôle peut aussi être effectué dans le hall de la gare souterraine si vous arrivez en train.

SUR PLACE

Vous savez déjà quoi faire. Gardez vos documents à portée de main (document d'identité billets). Passez les contrôles de sécurité le plus tôt possible. Repérez votre porte d'embarquement bien à temps...