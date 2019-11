Red Flames - La Belgique domine la Lituanie et termine l'année en beauté, De Caigny signe un quintuplé

(Belga) La Belgique a dominé la Lituanie 6-0 grâce notamment à un quintuplé de Tine De Caigny mardi soir au stade Den Dreef de Louvain pour son 4e match dans le groupe H des qualifications pour l'Euro 2021 féminin. Avec ce succès contre une équipe trop faible pour leur tenir tête, les Red Flames réalisent le 12 sur 12 au classement et terminent l'année en beauté. Elles partagent la tête de leur groupe avec la Suisse, prochain adversaire de la Belgique.

Devant quelque 5.000 personnes présentes dans les tribunes, les Red Flames ont eu l'honneur d'étrenner en primeur le nouveau maillot des équipes nationales. Très vite, les troupes d'Ives Serneels ont montré leur supériorité en multipliant les opportunités. C'est Tine De Caigny qui a débloqué le marquoir de la tête après 14 minutes. La joueuse d'Anderlecht a réalisé le match parfait en inscrivant quatre buts supplémentaires (32e, 46e, 66e et 73e) pour couronner une prestation sensationnelle. Le seul goal belge qui ne porte pas la signature de De Caigny est à mettre à l'actif de la Lituanienne Algimante Mikutaite, protagoniste d'un but contre son camp très maladroit (29e). Les Flames ont donc su fêter dignement les cent matches en équipe nationale du sélectionneur Ives Serneels et de l'attaquante Janice Cayman, mis à l'honneur avant la rencontre. La Belgique aura maintenant cinq mois pour préparer son duel face à la Suisse, le 14 avril prochain à Louvain. Les deux équipes comptent 12 points et se disputeront la première place du groupe puisque Roumanie (3 pts), Croatie (3 pts) et Lituanie (0 pts) ne semblent pas en mesure d'y prétendre. Les premiers de chaque groupe et les trois meilleurs deuxièmes sont automatiquement qualifiés pour l'Euro. Les autres deuxièmes se disputeront les derniers tickets lors d'un barrage. (Belga)