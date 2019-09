Red Flames - Les Red Flames débutent leur campagne de qualification pour l'Euro face à la Croatie

(Belga) C'est ce mardi que les Red Flames, l'équipe nationale belge de football féminin, entament leur campagne de qualifications pour l'Euro 2021 de football féminin. Les Belges reçoivent la Croatie au King Power, le stade Den Dreef à Louvain (20h30).

La Belgique, 19e nation mondiale, a été versée dans le groupe H en qualifications pour l'Euro 2021 avec la Croatie (FIFA 55), la Suisse (FIFA 18), la Roumanie (FIFA 42) et la Lituanie (FIFA 106). Les neuf vainqueurs de groupe et les trois meilleurs deuxièmes se qualifieront directement pour l'Euro. Les six autres deuxièmes joueront un match de barrage pour attribuer les trois derniers tickets. L'Angleterre est qualifiée d'office en tant que pays organisateur. L'Union belge de football a mis en place une fanzone autour du stade de Louvain. Ce sera encore le cas pour les matchs à domicile contre la Croatie (3 septembre), la Lituanie (12 novembre), la Suisse (14 avril 2020) et la Roumanie (18 septembre 2020). La fanzone ouvrira une heure et demie avant le coup d'envoi de chaque match à domicile. Les Red Flames, qui ont partagé l'enjeu 3-3 face à l'Angleterre (FIFA 5), demi-finaliste du dernier Mondial, avaient participé à leur première phase finale de l'Euro en 2017. Les Belges avaient été battues par la Suisse en barrages pour le Mondial 2019 en novembre dernier. (Belga)