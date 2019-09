Red Flames - Les Red Flames débutent leur campagne pour l'Euro 2021 par un carton contre la Croatie

(Belga) Les Red Flames n'ont pas manqué leurs débuts dans les qualifications pour l'Euro 2021 féminin de football. Les Belges ont explosé la Croatie (6-1) ce mardi soir à Louvain notamment grâce à un triplé de Janice Cayman.

Après un partage en match amical contre l'Angleterre (3-3), les Red Flames entamaient les choses sérieuses avec leur premier match de qualification pour l'Euro 2021 face à la Croatie. Face à une formation croate 55e au classement mondial, la Belgique (FIFA 19) prenait le contrôle du ballon dès les premiers instants. Au quart d'heure, Wullaert se créait la première occasion de la rencontre mais sa frappe était trop enlevée. Dans la foulée, c'est Cayman qui passait tout près de l'ouverture du score mais la gardienne croate veillait au grain. La joueuse de Lyon trouvait finalement la mire 120 secondes plus tard. Bien servie par Wullaert, elle ne laissait aucune chance à Bacic (18e). Les filles d'Ives Serneels contrôlaient leur avance et Evrard, la gardienne belge, passait une soirée plutôt tranquille. Finalement, les Red Flames se mettaient à l'abri juste avant le repos via Tine De Caigny. Oubliée par la défense croate, la joueuse d'Anderlecht prolongeait la coup franc de Deneve dans le but (44e). Après la pause, les joueuses belges continuaient sur leur lancée et Cayman, une nouvelle fois servie par Wullaert, s'offrait un doublé (59e). L'attaquante belge était dans tous les bons coups et plantait un triplé cinq minutes plus tard dans une défense croate trop laxiste. La Belgique déroulait et offrait un récital à ses supporters. Deloose, dont le centre surmontait toute la défense croate, inscrivait le cinquième but belge (74e). Elle était imitée quelques minutes plus tard par Vanmechelen qui fixait le score à 6-0 sur un nouvel assist de Wullaert (78e). Malheureusement, les Red Flames ne parvenaient pas à garder le zéro car Lojna sauvait l'honneur pour la Croatie (84e). La Belgique prend donc la tête du groupe H devant la Suisse qui s'est imposée 4-0 contre la Lituanie. La Roumanie, pour sa part, était "bye". Les premiers de chaque groupe et les trois meilleurs deuxièmes sont automatiquement qualifiés pour l'Euro. Les autres deuxièmes se disputeront les derniers tickets lors d'un match de barrage. (Belga)