René Weiler retrouve de l'embauche chez le champion d'Egypte

(Belga) René Weiler, ancien entraîneur d'Anderlecht, a été nommé à la tête d'Al Ahly. C'est ce que le club champion d'Egypte a annoncé samedi.

Weiler, 45 ans, se trouvait sans club depuis son licenciement du FC Lucerne en février dernier. L'entraîneur suisse avait dirigé Anderlecht entre juillet 2016 et septembre 2017, décrochant un titre de champion en 2017. Avant cela, Weiler avait entraîné Saint-Gall, Schaffhausen, Aarau et Nuremberg en Allemagne. Weiler prendra la succession du Chilien Martin Lasarte, licencié à la mi-août, au lendemain de son élimination de la Coupe d'Egypte face à Pyramids FC (1-0). Quadruple champion d'Egypte en titre, Al Ahly attend un sacre en Ligue des Champions de la CAF, dont il est le club le plus titré, depuis 2013. La prochaine rencontre du club égyptien est programmée le 14 septembre sur la pelouse de Cano Sport (Guinée Equatoriale) en match préliminaire la Ligue des Champions. Le championnat égyptien reprendra ultérieurement. (Belga)