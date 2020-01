Rizespor rompt le contrat de Nill De Pauw

(Belga) Rizespor a rompu le contrat de Nill De Pauw ce jeudi. Arrivé l'été dernier, le milieu offensif de 30 ans avait encore un contrat d'une saison et demie avec le club turc.

C'était la deuxième aventure à l'étranger de De Pauw après celle à l'EA Guingamp (2015-2017). Son passage en Turquie n'a pas été un succès avec huit duels officiels au premier tour pour Rizespor, dans lesquels il a donné deux passes décisives. Après dix-sept journées de championnat, Rizespor est douzième sur dix-huit. Né à Kinshasa, De Pauw a joué en Belgique à Lokeren (2008-2015) et Zulte-Waregem (2017-2019). Avec les Waaslandiens, il a remporté la Coupe de Belgique à deux reprises (2012 et 2014) et a disputé deux campagnes européennes. Au total, De Pauw a joué 218 matches avec Lokeren. (Belga)