"2.000 animaux abattus par minute en France": pour Hugo Clément, nos élevages intensifs détruisent tant les animaux que les hommes

Le journaliste Hugo Clément était l'invité du RTL INFO AVEC VOUS ce 13 décembre. Fervent défenseur de l'environnement, il a présenté son livre "Les lapins ne mangent pas des carottes", un ouvrage dans lequel il décrypte la crise climatique que nous connaissons et le traitement qui est réservé aux animaux dans les élevages intensifs.

D'emblée, face à Olivier Schoonejans, Hugo Clément partage ses connaissances. 2.000 animaux terrestres sont abattus par minute en France, affirme-t-il. Un chiffre considérable, mais qui est lié à la demande de viande de la population. "On consomme tellement de viande et de poisson qu'on est obligé de faire des élevages intensifs. En France, la grande majorité des animaux abattus proviennent d'élevages intensifs. Ça a des conséquences catastrophiques, car ils sont enfermés dans des conditions de promiscuité abominable, mais aussi sur l'environnement, la déforestation, la pollution des rivières et sur notre santé", affirme-t-il.

Des travailleurs qui sont souvent brisés psychologiquement

Dans le cadre de ses recherches, Hugo Clément a rencontré des travailleurs qui œuvrent (ou ont œuvré) dans les abattoirs. Il dit avoir ressenti la détresse de certains d'entre eux face à ce boulot "terrible". "Ils travaillent toute la journée dans le sang, les excréments, le stress, les cris, car les animaux se débattent et ne se laissent pas faire. C'est ce que racontent les ouvriers d'abattoir. Ils voient leurs congénères se faire égorger devant eux et c'est une souffrance abominable pour les animaux, mais aussi pour les gens qui y travaillent. Ce sont des gens qui sont souvent brisés psychologiquement, dépendants à l'alcool et aux drogues", assure le journaliste.

Sur le plateau du RTL INFO, Hugo Clément insiste. Bien qu'il soit lui-même devenu végétarien, il ne cherche à convaincre personne d'arrêter de consommer de la viande. Selon lui, tout est dans la consommation raisonnable. "Le niveau de consommation tel qu'il existe aujourd'hui implique de l'élevage intensif et donc de la destruction de l'environnement et de la souffrance pour les animaux. Si on veut un élevage paysan, en plein air et artisanal, il faut que l'on réduise drastiquement notre consommation. 86 kilos de viande par an et par personne en France ça implique des conditions d'élevage abominables", déplore Hugo Clément.