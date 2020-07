"A l'étranger AUSSI, il faut appliquer des mesures strictes pour votre propre santé", rappelle Sophie Wilmès

Le Conseil national de Sécurité, qui rassemble les principaux ministres du gouvernement fédéral et les ministres-présidents des entités fédérées, a examiné les mesures à prendre afin de lutter contre la pandémie de coronavirus et discuter de l'élargissement des rassemblements autorisés, réclamé par les secteurs culturel et événementiel.

Lors de la conférence de presse, Sophie Wilmès a rappelé les nombreuses règles à suivre et, que, les Belges partis en vacances à l'étranger devaient rester prudents.

"Un autre point qui a retenu notre attention, c’est le retour des vacances. La Belgique s’est rapidement adapté à la situation épidémiologique changeante dans les autres pays. Pour éviter que le virus ne circule, notre pays a instauré un code couleur pour les voyages non-essentiels, comme le tourisme. Les régions ont l’obligation d’appliquer la quarantaine. Il est important que tout le monde suive les règles pour le retour des vacances mais également pour ce que vous faites pendant ces vacances elles-mêmes. Ce n’est pas parce que vous faites des activités organisées dans d’autres pays que ces activités sont devenues sûres. Le virus ne se comporte pas autrement à l’étranger que dans d’autres pays. Il faut donc appliquer ses mesures strictes pour votre propre santé", a rappelé la Ministre.

Lors de la séance de questions/réponses, Sophie Wilmès a rappelé aux citoyens qu'ils devaient faire preuve de civisme: "Si vous avez participé à un événement "SUPER SPREADER" dans un autre pays ou que vous revenez d'une zone orange ou rouge, soyez très attentifs. Allez chez votre médecin, parlez-lui. Vous allez devoir passer un test et puis on va juger si vous devez rester en quarantaine. Vous devez bien vous rendre compte que la zone orange, c'est un concept qui existe étant donné que dans ce contexte, ce n'est pas tout ou rien. C'est pour cette raison que nous maintenons cette couleur orange."