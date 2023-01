"Arrêter d'avoir des amendes": le 1er janvier signe le retour des fameuses bonnes résolutions

Chaque année, elles reviennent. Parfois, on s'y tient, parfois pas. Les bonnes résolutions sont souvent un moyen pour la population de se lancer des objectifs en vue de la nouvelle année qui commence.

"Ma grande résolution, c'est d'arrêter d'avoir des amendes. Et arrêter la cigarette, ce serait bien aussi" explique cet habitant de Namur. Qui dit 1er janvier, dit souvent bonnes résolutions. Habitude pour beaucoup de personnes, ces résolutions sont généralement un moyen pour les gens de se fixer un ou plusieurs objectifs à réaliser dans l'année et pour la suite.

Qui dit 1er janvier dit également traditions pour certains. Dans cette boulangerie, les clients n'hésitent pas à venir chercher leurs galettes de début d'année. "Avant, le 1er, c'était beaucoup de tartes et de gâteaux. Là, les gens demandent de plus en plus la galette des rois le premier janvier" explique Véronique, gérante d'une boulangerie.

Pour Sébastien, gérant d'un restaurant, cette année 2022 aura été difficile avec notamment la crise énergétique et l'augmentation du coût de la vie. "Avec l'augmentation des prix énergétiques, du prix des produits, les clients n'ont plus autant de pouvoir d'achat". Son souhait pour 2023 est de pouvoir continuer à tenir son établissement. "On espère qu'ils reviendront" explique-t-il.