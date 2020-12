"Au niveau de l'immunité collective, on est nulle part", cet expert se montre rassurant sur le vaccin: voici pourquoi

Simon Dellicour, épidémiologiste à l'ULB, était l'invité du RTL Info 19 heures ce mardi soir. L'occasion de revenir sur les réticences d'une partie de la population sur le vaccin anti Covid 19 sur le point d'être administré. Pour l'épidémiologiste, il n'y a pas de raison de craindre ce vaccin. Il développe: "Avant qu'un vaccin soit distribué, il y a énormément de tests qui sont effectués et des autorités indépendantes contrôlent les tests effectués. Ce n'est pas quelque-chose qui se fait en un claquement de doigt", rappelle-t-il.

"La porte de sortie la plus réaliste"

Réticences vis-à-vis des effets secondaires, crainte de la fiabilité d'un vaccin testé et pourtant efficace à 95%, les doutes sont nombreux y compris parmi le personnel soignant: "C'est inquiétant. Le fait qu'il y ait un questionnement me parait sain et normal. On a un nouveau vaccin qui arrive, il est normal d'avoir des interrogations. Par contre, il existe des réticences liées à de fausses rumeurs qui circulent." Et Simon Dellicour de répéter: "Ces vaccins sont soumis à des 'screening' (contrôles) assez stricts." Pour le spécialiste, le vaccin est la porte de sortie "la plus réaliste sur le plan épidémiologique." Et de conclure: "Au niveau de l'immunité collective, on est nulle part."

