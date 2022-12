"Bloqués depuis 16h45, sans chauffage et lumière": un train tombe en panne entre Bruxelles et Mouscron, des centaines de voyageurs impactés

"Train en panne depuis 16 heures entre les gares de Bruxelles-midi et Hal. Locomotive en panne. La SNCB n'a pas encore fait remorquer la locomotive", nous indiquait en début de soirée Franck via notre bouton orange Alertez-nous. "Nous sommes bloqués dans le train depuis 16h45. Juste avant halle. Il y a des enfants de 2 ans bloqués avec nous. Sans chauffage sans lumière", écrivait de son côté Laura. "Notre fille est à l'arrêt un peu après Hal, sur la ligne 94 de la SNCB. Elle a pris le train de 16h27 à la gare du midi. Il est presque 20h et elle n'a toujours pas bougé. Il n'y a plus de chauffage ni de lumière dans le train. On parle de le remorquer jusque Bruxelles et puis seulement elle pourra reprendre un train pour rentrer. Elle est partie depuis 6h du matin", déplorait encore Christel.

Vous avez été nombreux à nous contacter via le bouton orange Alertez-nous pour signaler un problème de train à hauteur de Hal, en Brabant flamand. Un train reliant Schaerbeek à Mouscron est effectivement tombé en panne aux alentours de 17h, nous informe le porte-parole de la SNCB. "Dans un premier temps, notre conducteur va toujours essayer de dépanner son train mais quand il s’est rendu compte que son train ne pouvait pas redémarrer, il a fallu faire venir des éléments de secours pour remorquer le train vers Bruxelles-midi", nous explique Marianne Hiernaux.

Le train s'était immobilisé en pleine heure de pointe, il n'était donc pas évident de faire venir "des éléments de remorquage" jusqu'à Hal. Raison pour laquelle cela a pris énormément de temps. Environ 300 voyageurs se trouvaient à bord. Mais en milieu de soirée, le train a finalement pu être remorqué direction Bruxelles-midi, où un autre train attend les passagers pour retourner vers Mouscron. "Les voyageurs seront accueillis en gare de Bruxelles-Midi pour recevoir à boire et à manger", précise le porte-parole de la SNCB. "Il va falloir que la situation se régularise dans les prochaines heures. Le trafic a été perturbé, on compte sur quelques retards durant la fin de la soirée jusqu'à la fin du trafic des trains", conclut-elle.