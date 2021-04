"Bulle extérieure", métiers de contact, shopping: ce qui change ce lundi

De nouveaux assouplissements des mesures sanitaires destinées à ralentir la propagation du coronavirus (Covid-19) entrent en vigueur ce lundi 26 avril. L'arrêté ministériel en ce sens a été publié dimanche. Il confirme les décisions prises lors du comité de concertation du 14 avril.



Dès ce lundi, les rassemblements à l'extérieur de maximum dix personnes, sans compter les enfants jusqu'à l'âge de douze ans accomplis, sont autorisés. Il est désormais possible de faire du shopping sans rendez-vous. Le client pourra être accompagné d'une personne du même ménage ou du contact rapproché. Les métiers de contact non médicaux peuvent aussi reprendre leurs activités dans le respect des protocoles établis: salons de coiffure, instituts de beauté, bancs solaires non automatisés, centres de bronzage non automatisés, instituts de pédicure non médicale, salons de manucure, salons de massage, barbiers et salons de tatouage et de piercing. Les visites de biens immobiliers peuvent à nouveau être organisées. Enfin, la tenue d'événements-tests est autorisée moyennant une dérogation accordée par la ministre de l'Intérieur. Les demandes doivent être adressées à l'administration locale.