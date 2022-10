"C'est comme si l'enfer s'était déchaîné": la tragédie du Heysel racontée d'une nouvelle manière dans une coproduction RTL-TVI

A partir de ce mardi 18 octobre, un documentaire inédit, coproduit par RTL-TVI, est consacré à la tragédie du Heysel. Un drame survenu le 29 mai 1985 au Stade du Heysel à Bruxelles, l'un des plus important lié à une manifestation sportive (finale coupe d'Europe de football entre Liverpool et la Juventus), et du au hooliganisme.

6 épisodes seront diffusés au rythme de deux épisodes par soirée, les mardis 18/10, 25/10 et 01/11, peu après le RTL info 19h. Vous y découvrirez la chronologie de cette tragédie, de très nombreuses images d'archives, le manque d'organisation et d'anticipation des forces de l'ordre. Il y a des intervenants inédits, comme des joueurs de Liverpool.

"Et puis, bang, le mur s'est écroulé", explique John Welsh, supporter de Liverpool, dans le documentaire. "C'est comme si l'enfer s'était déchaîné", poursuit Mark Lawrenson, un joueur de l'équipe anglaise.

La tragédie du Heysel est sélectionnée et projetée au Festival International du film de Rome ce samedi 22 octobre.