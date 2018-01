"C'est important que nos jeunes ne soient pas seulement des consommateurs du numérique, mais aussi des créateurs" : Alexander De Croo salue l'idée de cours dès 8 ans

Le vice-premier ministre, également ministre de l'agenda numérique, Alexander De Croo, était l'invité d'Antonio Solimando ce matin à 7h50 sur Bel RTL.

Avec le Pacte d'excellence, on va désormais proposer des cours numériques aux élèves dès la 3e primaire, c'est-à-dire dès 8 ans à peu près. C'est un bon pas en avant?

"C'est une bonne chose, et je pense que du coté francophone, on prend les devants et je peux uniquement applaudir cela : au plus tôt on le fait, mieux c'est. (…) Quand on fait ça dans le système scolaire, ça a l'avantage que ça s'applique à tout le monde, donc je peux applaudir cette initiative".





On est déjà réceptifs, quand on est en 3e primaire, à ce genre d'évolution?

"Ce qui est important, c'est que nos jeunes ne soient pas seulement des consommateurs du numérique, ça c'est facile et ça, on le voit très bien chez les enfants, mais qu'ils soient aussi des créateurs dans le numérique. Et donc, que ça ne soit pas uniquement passif mais que ce soit aussi quelque chose d'actif. Donner ce genre de cours à partir de 8 ans, c'est un bon exemple".