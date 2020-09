Les contrats s'annulent de jour en jour pour Jean-Christophe Gennuso, DJ originaire de Frameries, près de Mons.

Il y a quelques jours, il diffusait en direct depuis Facebook une vidéo dans laquelle il criait son désespoir en tant qu’artiste. A bout, il menaçait même de mettre fin à ses jours. Aujourd'hui, Jean-Christophe appelle les autorités à réagir et à aider le secteur culturel, à l’arrêt depuis près de six mois en raison de la pandémie de coronavirus.

"C'est insupportable, c'est invivable, on a l'impression qu'on nous oublie", a-t-il réagi sur le plateau de l'émission C'est pas tous les jours dimanche (RTL-TVI). "C'est invivable car nous avons aussi des factures, nous avons des frais comme tout le monde, on doit manger comme tout le monde et donc on doit travailler comme tout le monde. Et le problème, c'est qu'on a l'impression qu'on ne nous écoute pas... Le suicide, la solution? Non, mais cela a été la solution pour se faire entendre. Cela a été un mal pour un bien...".