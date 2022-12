"C'est insupportable": ces élèves de primaire redoublent d'ingéniosité pour lutter contre le froid

Le froid glacial de l'hiver est bien arrivé dans notre pays, chacun a pu le constater en mettant le bout du nez dehors. Alors quand les enfants d'une l'école primaire située à Embourg doivent sortir dans la cour de récréation, ils se préparent chaudement. Bonnets, gants, moufles, grosses vestes et bonnes chaussures protègent têtes de ces enfants du froid glacial.

Mais quand les vêtements ne suffisent pas, les enfants savent se montrer ingénieux. Une partie de basket, de touche-touche ou même un concours de... gainage sont organisés pour se réchauffer. "Quand on fait plus d'exercice, ça réchauffe plus parce que le froid est un peu insupportable", explique la jeune Kenza à court de souffle pendant son concours de gainage.

Au même moment, les grands de sixième primaire rentrent d'une heure de natation. "Quand on sort de la piscine, c'est compliqué parce qu'on a tous très froid et il faut bien s'équiper", conseille une élève. Une autre astuce à suivre en sortant de la piscine : bien se sécher les cheveux. Un conseil pas toujours suivi comme pour cette autre élève qui confie avoir les cheveux "un peu gelés". Alors pour éviter d'attraper froid, "j'essaie de me réchauffer, de bouger, d'aller jouer et ne pas rester sur place", ajoute-t-elle.

"Je veille toujours à ce qu'ils aient chaud et que la température soit correcte quand ils rentrent en classe pour qu'ils puissent se réchauffer et travailler dans de bonnes conditions", explique pour sa part Perrine Pignon, une des institutrices de l'école.

Pour un meilleur confort et mettre tout le monde encore plus à l'aise dans la classe, les élèves sont autorisés à troquer les chaussures pour enfiler... leurs pantoufles.