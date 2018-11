"C'est la 5e fois que je viens et on me dit que le colis n'est pas encore arrivé": avec la grève chez bpost, les livraisons prennent du temps

Les négociations entre direction et syndicats de bpost se poursuivent. Entre-temps, les travailleurs continuent de manifester leur mécontentement. Ils bloquent certains bureaux comme à Liège et Charleroi. Alors que faire si vous attendez un colis? Quelles sont les solutions qui s'offrent à vous?

"Mon recommandé date depuis le 16 novembre. C'est la 5e fois que je viens et on me dit que le colis n'est pas encore arrivé. Je ne sais pas à qui m'adresser", déplore un usager. Le mouvement social paralyse la réception de nombreux colis.

Devant le siège social de bpost, à Bruxelles, ce matin, une action spontanée rassemble une cinquantaine de délégués syndicaux, mais aussi des affiliés. Certains ont fait la route depuis Soignies, Waremme et même Tournai. "Ils ont une minute pour distribuer un recommandé. Les paquets doivent être distribués dans des temps records", assure l'un d'entre eux.

Tous les centres de distribution de bpost fonctionnent aujourd’hui, mais des actions ont encore lieu, notamment à Liège et à Charleroi. Impossible de connaître le nombre de colis bloqués par les blocages de ces derniers jours.





Recours au transporteur néerlandais



A Lot, en région flamande, se trouve le centre d'expédition d'une entreprise de vente en ligne. 10.000 colis y transitent chaque jour en moyenne. Ceux-ci se sont vite empilés. Il a fallu trouver une alternative. "On s'est assurés d'avoir une majorité des colis livrés en Belgique via Post NL", nous explique Jonathan Lefevre, directeur logistique d'un site de vente en ligne. Entre la moitié et les deux tiers paquets sont ainsi passés via le transporteur néerlandais.

Si votre colis prend du retard, contactez le site de vente en ligne. Si vous avez un code barre, vous pouvez aussi suivre la progression du colis sur le site de bpost. Dans tous les cas, il faudra vous armer de patience. Le retard accumulé mettra plusieurs jours à se résorber.