Coronavirus - "C’est la dernière soirée avant la fin du monde": les bars et restaurants pris d'assaut

Les restaurants et cafés sont désormais fermés jusqu'au 3 avril. Hier, les clients se sont rués vendredi soir dans leur établissement préféré pour passer une dernière soirée, un peu spéciale.

Les cafetiers et restaurateurs se réveillent ce samedi matin, sans devoir se dépêcher pour ouvrir leur établissement ou pour préparer le service du midi. Ils ont fermé leurs portes à minuit et ce pour trois semaines (au moins) jusqu'au 3 avril, conséquence directe des mesures prises par le gouvernement. De nombreux bars et restaurants étaient littéralement bondés hier pour la dernière soirée, un peu partout en Belgique.

Les clients ont voulu soutenir le secteur à leur manière. Petit florilège de déclarations récoltées par nos collègues Bel RTL à la sortie de restaurants et cafés dans la ville de Liège:

- "On vient profiter de l’occasion pour se dire ‘on va aller boire un verre aujourd’hui’ et profiter jusqu’au bout."

- "C’est la dernière soirée avant la fin du monde. Il est important de la célébrer comme il se doit."

- "Quand on a entendu les nouvelles, on s’est dit ‘allez hop, on réserve’ "

Photo prise à Bruxelles - @BELGA

- "On avait prévu des restaurants à d’autres moments. Là on se dit que pendant deux semaines ce sera fini. On essaie d’en profiter."

- "De toute façon, le vendredi, c’est pour faire la fête. On aurait été là même si ce n’était pas le dernier."

- "Après ça, on organisera des soirées à la maison, ce ne sera pas plus mal. Il y aura la vaisselle à faire et ranger la cuisine. Ca ne nous empêchera pas de voir nos amis quand on aura en vie de les voir."

Photo prise à Bruxelles - @BELGA

Pour rappel, il y a eu 160 nouveaux cas d'infection au coronavirus, portant le nombre de cas confirmés en Belgique à 559, indique le SPF Santé publique vendredi après-midi. Le bilan précédent ne tenait pas compte de sept personnes, dont le lieu de résidence n'était pas encore connu, a précisé l'Institut de santé publique Sciensano.