"C'est magique": le soleil a-t-il un impact sur votre humeur ?

Le beau temps donne le sourire aux Belges avec des températures qui dépassent les 20 degrés. Le soleil a-t-il un impact sur votre humeur ?

"Je suis de Barcelone, alors pour moi le soleil c’est le plus important", témoigne un homme qui déambule dans un marché ce matin à Bruxelles. "On en avait ras-le-bol hein. La pluie, le vent, le froid. On revit", lance une dame un peu plus loin.

"Je peux sortir en vélo plutôt que de prendre ma voiture parce que je ne crains pas que la drache me tombe sur la tête. C’est magique", confie un cycliste.

"Tu es moins moche, tu es plus relaxé et tu es plus content", souligne une femme aux côtés de son mari.

"On a envie de prendre soin de soi et de manger sainement, de manger bio, de faire des soupes, manger des légumes", confie une autre dame le sourire dissimulé sous son masque.

"Je marche plus. Je pense que cela fait du bien au moral d’avoir un peu plus de soleil après le confinement, on a besoin de luminosité", estime encore une femme.