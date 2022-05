"C'est peut-être le moment de faire des affaires": de nombreux Belges se précipitent pour acheter du mobilier de jardin

De nombreux Belges profitent des beaux jours pour s’occuper de leur jardin et de son mobilier. C'est le cas de ceux que nous avons rencontré.

"On sort de l’hiver, on a eu quelques beaux jours qui nous ont redonné l’envie de ressortir de chez nous donc je pense que c’est vraiment le bon moment. C’est peut-être aussi le moment de faire des affaires", confie un client dans un magasin de meubles de jardin.

Pour les clients de ce magasin qui ont fait leur choix, la livraison de leur achat se fait "dès le lendemain" se félicite Olivier Moreau, administrateur délégué d’un magasin de mobilier de jardin. "Nous avons la chance d’avoir un grand stock et de pouvoir répondre directement [à la demande]. Des clients viennent, font le tour et demandent directement quand ils peuvent être livrés. On a la chance d’avoir un service logistique qui travaille sept jours sur sept donc demain à la première heure, les clients sont livrés."

La météo des prochains jours pourrait être un facteur pour inciter d'autres Belges à faire de même.