"C'est stressant", "On est dépassé", "On ne fait pas attention": comment gérez-vous votre budget face à la hausse du coût de la vie?

En cette période de crise, les Belges font plus attention à leurs dépenses du quotidien, que ce soit les sorties, loisirs, ou restaurant. Comment gérez-vous votre budget avec le coût de la vie qui augmente ? Nous nous sommes rendus dans les rues de Bruxelles.

Anaïs et Rania voulaient faire leur séance de shopping traditionnelle entre copines, mais elles ont vite limité leurs désirs. "On regardait les prix et on s'est dit "sérieux?". "On a voulu faire du shopping, mais tout a augmenté. On est dépassé."

Heureusement pour Romain, sa mamie ne fera pas d’économies sur le manège : 3 tours comme d’habitude. "Je pense que si je dois me priver de quelque chose, ce ne sera certainement pas pour mes petits enfants. Par contre, chez moi, je me demande si je dois mettre le chauffage, et si oui, sur combien", confie la grand-mère.

Certains ont renoncé aux loisirs… "Les sorties, le cinéma, le restaurant... Parfois c'est un peu stressant. On a envie de voir les amis, mais alors on fait plus à la maison. C'est moins cher qu'à l'extérieur."

D’autres n’imaginent pas abandonner les petits plaisirs de la vie. "On ne fait pas vraiment attention, car j'aime bien faire du shopping, et puis faire plaisir à ma compagne. J'aime bien profiter de la vie. Tant que je sais le faire, je le fais, et quand je ne pourrai plus le faire, je le ferai moins", nous confie une autre personne.

Le secteur de l’horeca et la fédération des coiffeurs notent une baisse de fréquentation depuis plusieurs mois.