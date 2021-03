"C'est un AstraZeneca ? Alors désolé, je ne le ferai pas": à Binche, le centre de vaccination tourne à 10% de sa capacité

"C'est quoi comme vaccin ?". La personne à l'accueil du centre de vaccination de Binche répond à Paolo que c'est un AstraZeneca. "Alors, désolé, je ne le ferai pas", répond notre témoin, qui s'en va et quitte le centre. "Beaucoup de pays ont arrêté par précaution, donc tant que je ne serai pas sûr à 100% des effets secondaires, j'attendrai", poursuit-il.

Marc ne partage pas son avis. Il comprend les craintes, mais il écoute sa raison. "Cela a pris beaucoup de temps pour le mettre au point, donc je pense qu'il y a un maximum de garanties, et le vaccin donne de très bons résultats dans les pays anglophones. Je suis venu ici en confiance", nous a-t-il confié.

Mais les chiffres sont là, et ils font mal au planning de vaccination qui est directement lié à un éventuel retour à la normale dans les prochains mois.

Les chiffres sont décevants à Binche

A Binche, 320 personnes peuvent se faire vacciner chaque jour. Il n'y en a que 37 ce mardi. C'est pratiquement 10% de sa capacité normale. Il y a des annulations, et des inscrits qui ne se présentent pas.

Pour le personnel médical, c'est une déception. "On n'est pas là pour faire changer d'avis certains", explique Julien Urbain, responsable des infirmières au centre de vaccination. "On est là pour rassurer et apporter l'acte. On attend des réponses de nos dirigeants et de nos scientifiques. Mais on est déçu de la tournure actuelle des choses".

L'absence à la dernière minute de certains "empêche d'autres personnes qui l'auraient voulu de s'inscrire. Donc il faut au moins annuler !".