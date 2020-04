"C'est une gestion catastrophique": le personnel soignant de plus en plus en colère contre le gouvernement

Les infirmiers, les médecins, et les scientifiques sont de plus en plus en colère contre le gouvernement. Ils lui reprochent une mauvaise gestion de la crise sanitaire. Le personnel médical, en première ligne, doit chaque jour faire face à de plus en plus de décès. Notre pays en compte au total 3019 selon le dernier bilan du centre de crise.



Les cafouillages et la mauvaise gestion du matériel sont pointés du doigt par les professionnels de terrain. Ils se sentent tout simplement méprisés et oubliés depuis le départ de cette crise.

"Je suis très en colère. On sait qu'ils sont déjà critiqués toute l'année et au moment même où la crise commence, on les laisse complètement de côté. Ca me met en colère", a expliqué Grégory Masse du groupement d'infirmiers à domicile Factur'Easy à Olivier Patzelt.



Le personnel soignant est laissé pour compte et dépourvu de matériel de protection essentielle. "Pour les aider il faut leur donner du matériel. Il n'y a pas d'autre solution. On le trouve pour eux parce que le gouvenement n'agit pas. On n'a rien. Normalement, l'infirmier ou infirmière à domicile devrait avoir une surblouse jetable, des gants, un masque et une visière comme si vous étiez à l'hôpital", a ajouté Grégory Masse.



Il a fallu plusieurs semaines pour équiper ces hommes et ces femmes de terrain. "Je trouve que c'est vraiment une gestion catastrophique. Et surtout quand vous avez alerté plusieurs fois plusieurs hautes autorités et qu'on ne vous écoute pas, vous n'êtes rien. Ca a été la catastrophe", a-t-il précisé.

